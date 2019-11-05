26條對台影響有限╱中國經濟下滑 吸引力大不如前

中央大學經濟學系教授邱俊榮認為，中國經濟近幾年來正在下滑，對很多台商和外資來說，「沒有當初想像得那麼美好」。（資料照）

2019-11-05 05:30:00

〔記者李雅雯／台北報導〕中國在我國大選前推出對台《廿六條》措施，學者多認為是去年對台《卅一條》措施的延續擴大，雖然內容較具體、明確，但《卅一條》並未釀台灣人才、廠商出走中國的風潮，評估中國這次新拋出的對台措施影響力仍是有限。

中央大學經濟學系教授邱俊榮認為，中國經濟近幾年來正在下滑，對很多台商和外資來說，「沒有當初想像得那麼美好」；加上在中國做生意，往往需要屈就許多條件和措施，例如強迫技術移轉，技術流失得很快，市場卻不見得可以拿到，在中國經商多的是「滿腹苦水」。

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學者︰ 26條對台影響有限

邱俊榮強調，可預見未來中國經濟發展不會比過去好，中國在台灣選舉前放出「紅利」是老招數，確實可懷疑其動機是企圖影響台灣選舉；但在美中貿易戰、香港反送中運動後，中國就算祭出各種惠台措施，對台商或台青的吸引力也大不如前。

中華經濟研究院第一研究所所長劉孟俊認為，《廿六條》著力在招攬人才，中國不缺資金，缺的是人才及技術，從措施中提到的5G技術、迴圈經濟和民航等，就清楚「點明」要哪些產業的人才和技術，可視為延續去年《卅一條》更具體化、透明化的表現。

劉孟俊指出，中國在美中貿易戰遇到很多挑戰，包括美國對其技術封鎖，因此在《廿六條》中可看到中國對5G技術發展的重視；但對台灣的人才來說，要不要赴中國工作，多是考慮有否長期發展的契機、未來有否榮景等要素，不會只因《廿六條》就做出赴中國發展的決定。

中國近來經濟下滑，巨大機械等台商已宣布回流，在台投資設廠。圖為巨大位於台中的生產線。（法新社檔案照）

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