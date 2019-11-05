官員︰中國推26條 要吃掉台灣變一國

中國推出《廿六條》，立委及官員認為是「一國兩制」具體落實方案。（取自王定宇臉書）

2019-11-05 05:30:00

過去31條及居住證成效不彰

〔記者呂伊萱、蘇永耀、謝君臨／台北報導〕中國國台辦昨新推出對台《廿六條》措施，擴大對台招手。兩岸官員表示，《廿六條》彰顯去年對台《卅一條》措施及居住證成效不彰的事實，《廿六條》「明顯就是要把你吃掉、變成一國」，台灣社會應有所警覺。

中國去年推出對台《卅一條》措施及居住證，中國國家主席習近平則於今年初提出「一國兩制台灣方案」，中方昨進一步在「習五條」框架下推出《廿六條》，一步步推動促統腳步。

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根據我政府統計資料，《卅一條》上路以來，對台灣影響有限，例如台商二○一八年赴中國投資金額為八十五億美元，較前一年減少八．一％，為連續三年負成長。此外，國人赴中國人數持續呈下降趨勢，學生及教師赴中國就學、實習或任教人數也未大幅成長。

陸委會︰一國兩制再包裝 想影響選舉

陸委會分析，《卅一條》有多項是中國因應經濟發展及美中貿易衝突需要，而藉此強化對我科技產業技術及人才磁吸，並擴大台灣經濟對中國大陸之依賴。中國官媒如新華網、中新網今年起已少有《卅一條》的新聞，兩岸人士認為，這一方面顯示對台利誘效果有限，另也凸顯這只是因應台灣去年地方選舉的統戰伎倆。

加上此次「廿六條」中有許多以居住證為前提的措施，官員形容，這就是中共啟動的加碼方案，讓居住證不只是識別證件，更是藉由逐步變成中國身分證，讓一國兩制接軌成一國一制。

陸委會昨直言，中共對台措施只是「一國兩制再包裝」，證明其影響選舉的企圖，更凸顯過去《卅一條》執行不彰的事實。對於此時推出新措施，陸委會直言，中共企圖透過融台促統政策措施拉攏台灣，意圖分化台灣內部，更證明其企圖介入選舉。

民進黨立委李俊俋昨諷刺，國共一搭一唱亂開支票，「這些假紅包、毒紅包，實在是撿不得」；同黨立委王定宇則說，《廿六條》是「去台灣主權化毒藥」，用種種的「行政便利糖衣」包裝著，是「一國兩制」具體落實方案。

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