擁護抗中保台 學術界連署 挺小英連任

中研院院士陳定信。（資料照）

2019-11-05 05:30:00

〔記者林惠琴／台北報導〕二○二○總統大選進入倒數，中央研究院院士陳定信擔任召集人，以及二十位院士與近三十位前大學校長共同發起支持蔡總統連任的連署，強調要守護台灣，應該擁護「溫和而堅定」的抗中保台國策，呼籲集中選票投給蔡總統！

陳定信表示，中國給的壓力大，香港又變成這樣，說明「一國兩制」行不通，加上蔡總統上任以來，在各方面的表現都做得不錯，應該給予支持，因此決定發起連署，也獲得許多人的響應，並於昨日正式上線。

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在共同發起人中可發現，包含今年總統科學獎得主、中研院院士李遠鵬、陳垣崇、魏福全等人。

連署聲明指出，大批香港民眾延續數個月以來的抗爭，走上街頭響應「沒有國慶、只有國殤」的大遊行。警民衝突從白天持續到深夜，港警首度實彈開槍。眼見香港逐步被剝離自由，人權幾近蕩然無存，正是實施「一國兩制」，深陷絕地，難以脫逃的困局！

聲明再提到做為知識份子，這些年來見證了台灣的民主是如何地遭受外在的打擊，特別是民進黨重返執政之後，來自中國的蠻橫打壓與日俱增：中國迫使台商企業表態支持一中原則、用金錢買斷中華民國的邦交國等。這些無所不用其極的手段，目的都在逼迫台灣人接受一中的前提。

聲明最後強調以知識份子的良知和專業，審視蔡政府三年來的執政，儘管政策推動與執行方式，仍有值得商榷批評之處，但改革的方向是正確的、努力已經展現可以預期的效益，因此呼籲國人回歸常識與良知、拒絕空洞的口號與話術，擁護蔡總統「溫和而堅定」的抗中保台國策，義無反顧地集中選票，投給捍衛台灣、造福本土的蔡總統。

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