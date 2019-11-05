中國教育組織將訪高市11校》台灣基進：統戰交流入侵校園

2019-11-05 05:30:00

〔記者方志賢、呂伊萱／綜合報導〕中國北京豐台區教育委員會五日起三天將走訪高雄市十一所學校，台灣基進昨指控，從該委員會部門決算說明，發現其肩負統戰工作，擔心統戰交流團全面入侵校園，並質疑主管的高市府教育局「是知而不報，還是怠忽職守？」

陸委會︰未經許可活動將強制出境

對此，陸委會說明，該案向移民署申請的交流行程原先是拜會高雄市、嘉義縣及新北市各一所，共三所中小學，後來申請變更，新增其他六所中小學。陸委會說，政府認為有疑慮所以不同意新增部分。陸委會強調，一旦有未經許可的活動，將依法查處或廢證並強制出境。

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高雄市府教育局表示，中國北京豐台區教育參訪團到高市校園進行交流，參訪學校涵蓋高中職、國中、國小，教育交流無涉政治議題，盼各界平常心看待，並給予校園專業自主空間。

教育局強調，交流活動包括介紹高市特色課程、教師專業教學、課程設計或介紹學校結合節慶所辦的活動等，並與參訪團體進行教育專業交流。

台灣基進表示，接獲家長投訴，指中國北京豐台區教育委員會由豐台區教委辦公室主任陳景泉帶隊，率領三名科長及各級學校校長、書記等走訪高雄市學校。

台灣基進高雄黨部主委李欣翰指出，這個教育委員會負責的「教育」不僅是社會大眾認知的課堂教學，還負責教育系統的思想政治工作及統戰工作等，其教育交流只是中國滲透台灣其中一個案例。

李欣翰也質疑國安局是否知情，是否要介入調查？如果這麼愛兩岸交流，何不邀請香港、維吾爾、西藏等地的教育單位、學校來台交流？這些地方被中共高壓獨裁統治，台灣應聽取其生活經驗，而當地的人也可認識台灣的民主體制，進而促成雙方的進步，豈不皆大歡喜？

參訪學校中的信義國小校長陳棨信表示，參訪活動是由中華社教協會接洽、安排，因為該校有音樂專長，可提供音樂教學作法給參訪團參考。五日是學校月考，沒有樂團表演活動，純粹看看書面資料。

三民高中校長劉人斌說，豐台區教育參訪團去年也曾到校參訪，今年會安排學校簡介及參觀校園。新莊高中校長陳良傑也說，對雙方教育制度現況進行交流，並安排參觀運動場、圖書館及家長會開闢的開心農場等，每校參訪時間約兩小時。

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