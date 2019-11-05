韓國瑜重視教育？ 高市明年教育預算減6億

民進黨立委管碧玲（右二）、劉世芳（左一）與高雄市教師職業工會理事長董書攸（右一）、副理事長陳建志（左二），四日舉行記者會，指號稱重視教育的市長韓國瑜，明年教育預算卻減少六億元。（記者朱沛雄攝）

2019-11-05 05:30:00

〔記者謝君臨、方志賢／綜合報導〕國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜提出的政見，頻遭外界質疑「跳票」；高雄市教師職業工會指控，高雄市政府明年度的總預算雖增加一三○億元，教育預算卻減少六億元。立法院民進黨團幹事長管碧玲昨表示，過去陳菊市長任內，高市府教育預算年年增加，號稱重視教育的韓國瑜若無法落實政策，只是變成選舉的技術。

教育局︰中央補助及人事費減列

對此教育局表示，明年教育預算四百一十九億元，較今年度少六億元，主要原因有二項，一是中央補助經費較去年減列三．七二億元，另外用人費用參考實際現職、退休人員消長情形，減列一．八億元。

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教育局說，考量市府財政困難，採取更為嚴謹與謹慎預算編列方式，教育品質不打折，更不影響教育業務推動。

民進黨團在立法院召開「韓國瑜說好的青年預算呢？跳票！？跳票！？跳票！？」記者會，除了管碧玲，高雄市教師職業工會理事長董書攸、副理事長陳建志，及民進黨高雄立委劉世芳都出席。

教師工會︰明年教育預算不到31％

董書攸表示，高市府明年度總預算增加一三○億元，約增加十％，教育預算卻減少六億元；特教部分的師生比也未達標準；在預算減少下，是否已開始「窮教育、苦孩子」？教育是國力根本，不應減列預算。

「有人說，要毀掉一個國家，就把它的教育預算拿掉」。陳建志指出，過去三年來，高市府教育預算占總預算的比率可以編到卅五％左右，但是明年度教育預算占比竟不到卅一％；在教育科學文化支出部分，從四六二億餘元減少為四五二億餘元，少了九．九億元，其中隸屬於高市教育局主管的經費就少了約六億元。

管碧玲︰陳菊市長時代年年增加

管碧玲批評，高雄市在陳菊市長時代教育預算年年增加，民進黨政府不敢減教育預算，只會增加；但歷史上竟出現高雄市教育預算占比偏低到這種地步。

劉世芳說，韓市長在去年的政見白皮書中，提到要設青年基金，且要針對中小學裝設「雙機」，也就是冷氣及空氣清淨機，但到目前為止，三七五間學校只裝了廿八間；青創基金本來說有一百億元，結果看到青年局的預算只有四億元；要請卅萬北漂青年返鄉，但返鄉就業媒合成功的僅五十八人，質疑韓「空嘴薄舌」。

管碧玲表示，「雙機」根據調查約需卅三億元，再加上一百億元的青創基金，要一三三億元，這是韓非常明確承諾要做，也公開說要募款來做，在只有四年的時間內，今年預算中的「捐贈與贈與」卻不增反減，「怎麼可能不跳票？」美麗的政策貴在落實，若無法落實，做不到的時候，只是變成一個選舉的技術。

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