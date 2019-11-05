高雄》局處不知研考會民調 議員質疑淪政治宣傳

2019-11-05 05:30:00

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高市府研考會日前進行一份市政民意調查，民進黨議員邱俊憲批評竟然大多數局處不知情，沒拿出對應對策，反而成為一些宣傳韓國瑜政績的網頁圖卡資料。

高雄市議會昨天進行總質詢，邱俊憲質疑，高雄市研考會花人民納稅錢，進行一份市政滿意度調查，卻沒有問市民對韓國瑜滿不滿意，而是問市民對路平、環保局雙機政策、陸橋拆遷、夜宿、青年創業基金等滿不滿意。

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邱俊憲質疑，這份滿意度調查竟然出現在「市長好政～韓國瑜高雄施政讓你知」的網頁圖卡上，各大媒體卻都看不到，是否為政治宣傳？

葉匡時︰做施政參考 有些不公布

對此，高雄市副市長葉匡時表示，包括陳菊市府時，也會做各種民調做為施政參考，有些民調不公布，是一貫的作風。至於直播時，可能有公布一些訊息，是基於民眾有需要知道。

邱俊憲昨天並公布一份自行委託調查的民調，結果韓國瑜施政不滿意度達到六十五％，創下新高，但邱未公布民調公司，理由是擔心遭韓市府查水表。他也承諾，如果韓國瑜能做出一份滿意度超過五成的民調，他就提供一百隻仁武、鳥松的烤鴨給市民享用。

葉匡時表示，不知道邱俊憲找誰做民調，無從評論！他認為，針對韓市長個人的滿意度調查，跟施政成果的滿意度要分開來談。

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