葉匡時稱韓國瑜「力有未逮」 國文老師：指沒能力

高市副市長葉匡時（前排左一）在議會答詢時，以「力有未逮」形容市長韓國瑜參選總統動機。（記者王榮祥攝）

2019-11-05 05:30:00

〔記者王榮祥／高雄報導〕時代力量高市議員黃捷昨在議會總質詢時，針對韓國瑜的青年政策提出諸多質疑與批判，副市長葉匡時答詢時指出，市長韓國瑜就是在市府這個地方「力有未逮」，才會想去選總統；不具名的國文老師解釋，力有未逮就是「沒能力」的意思，用在自己身上是謙虛，用在別人就是批評。

葉︰力量不足以解決 爭取更高位

葉匡時事後指出，他的意思是市長這個職位，賦予他（韓國瑜）的力量不足以解決他想解決的青年困難，所以要爭取更高位置，可以交付給他更大力量；所謂力有未逮包含資源、預算不足、甚至權限根本不在地方，如果硬用國語辭典字面解讀才是誤解偏差。

請繼續往下閱讀...

黃捷︰韓青年政見沒落實就落跑

黃捷昨在議會總質詢時，針對韓國瑜的青年政策提出諸多質疑與批判，並與葉匡時幾度論戰。黃捷彙整韓國瑜參選市長的青年政見，包括百億元青創基金、青創會館、北漂青年回鄉、青年政策白皮書等，批評這些都沒落實，韓國瑜卻跑去選總統，還頻頻推出青年政見，黃捷說到氣憤，質問「年輕人很好騙嗎？」

葉匡時指出，百億元青創基金已有廿多億元民間資金參與，業者很低調，這是企業慣例，已承諾用在高雄；青創會館已有多處，但澄清湖原預定的場域目前是由中央規劃原住民博物館；北漂青年回鄉部分則沒有確切統計。

葉匡時強調，韓國瑜在青年政策已做了很多，包括青創基金、青年局成立等；青年局長林鼎超則表示，青年政策白皮書已完成、可儘速提供議員。

葉匡時除為韓國瑜強力辯護，還提醒黃捷「議員應該把市政跟國政分清楚」，後來更解釋「（韓國瑜）在市府這個地方力有未逮，才會想要去選總統。」

教育部國語辭典︰能力有所不及

根據教育部重編國語辭典修訂本網路解釋，「力有未逮」是指能力有所不及。不具名的國文老師說明，這句話簡單來說就是「沒能力」，通常可用於自己謙虛，如果說別人，就有批評意味。

時代力量高市議員黃捷昨天在議會批判韓國瑜青年政見多跳票。（記者王榮祥攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法