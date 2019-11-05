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《觀察筆記》官大學問大
2019-11-05 05:30:00
關於葉副市長引用成語「力有未逮」，質疑者沒有強作解人，但葉匡時也別強作解人。
他在回答議員時過於簡單，力有未逮所以選總統。這是哪門子的語意，邏輯也不通，引發質疑。
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葉認為，「關於市長這個職位賦予他的力量不足以解決想解決的青年困難，所以要爭取更高的位置可以交付給他更大的力量。」葉匡時強調：硬用國語辭典字面解讀才是誤解偏差。
葉匡時事後的解釋很圓，但是當是時呢？前後呼應可有邏輯？辭典解釋力有未逮就是能力不足。他力有未逮還去選總統？原來葉副意思是他感於資源、預算、權限不足，執行事務力有未逮，因此選更大的官兒來完成政見。是這樣嗎？
成語可以增強說服力，不過他這裡跟話語簡化了有關，就像文章斷句和標點錯了，文意大不同一樣，但是葉辯解指硬用辭典字面解讀才是誤解偏差，這個硬用兩字，就有火氣強度，沒有風度和副市長的高度。
葉教授，生也有涯而知也無涯，官大不一定學問大！（資深記者黃明裕）