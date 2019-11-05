台水座談會行政不中立？ 藍營槓魏明谷

2019-11-05 05:30:00

〔記者張聰秋、陳冠備／彰化報導〕彰化縣議會國民黨團昨開記者會指台灣自來水公司董事長魏明谷最近在彰化縣舉辦「魏明谷陪你開講」座談會，拿縣府文宣品當贈品，幫民進黨立委參選人輔選，黨團質疑魏公器私用、違反行政中立，魏明谷則反擊，強調座談會與水資源有關，發放文宣品合法合理合情，國民黨團「小題大做、栽贓抹黑」。

指責魏用縣府文宣品當贈品

議會國民黨團昨召開「選舉選到忘我了嗎？竟把縣政資源當成選舉工具！」記者會，縣議員曹嘉豪、劉淑芳、林庚壬、顧黃水花、凃俊任、蕭如意、許晋揚等人，分別持「民進黨帶頭違法、行政不中立」、「自來水是無色何時變綠色」、「國民事業不是民進黨的黨營事業」等海報看板，抨擊魏明谷在下鄉開講的場合，發送他在縣長任內的縣府文宣品，和印有水公司字樣的筆，涉及違反行政中立和公器私用。

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曹嘉豪指控，魏明谷在員林幫民進黨立委參選人陳素月輔選的場合，發放印上彰化縣政府廣告，有「風光大縣、幸福彰化」字樣的透明袋子，袋內裝有魏明谷宣導敬老重陽金三六九的文宣扇子，縣府文宣品怎能變成輔選文宣品？

劉淑芳表示，考試院表明國營事業負責人即使請假，也不能站台助選，何況魏明谷身兼蔡英文總統拚連任的彰化縣競選總部主委，四處開講更替民進黨參選人助選，不免讓人質疑違反行政中立，黨團同時要求縣府政風單位徹底查辦縣府文宣品流向。

魏強調宣導節水 其他選將也可發

針對民進黨團指控，魏明谷指出，現場發送台水的文宣筆，是希望民眾有任何自來水問題，可以打筆上印的免費電話詢問，以達便民服務，座談會與水資源有關，發文宣品是合法合理合情的，如果蕭景田或其他參選人的座談會，願意讓台水宣導節約用水，台水公司很願意派員去發宣導品。

現場發環保袋 是其他民眾發放

魏明谷表示，現場發放的是他縣長選舉期間留下綠色袋子，曹嘉豪議員和國民黨團指涉塑膠環保袋和扇子，是原本縣府要丟掉，有民眾發覺可惜，拿來發給座談會參與者，剩下數量不多，僅一、二○○個，他站在環保與惜物立場，認為這是美事，資源不浪費。

對此，行政處長蔡松輝表示，宣導品扇子及塑膠提袋皆為去年縣府經濟暨綠能發展處、衛生局依當時業務需求採購製作，且該兩樣宣導品皆依領用程序發送完畢，各局處於縣長王惠美上任後，帳上已無庫存，故若當時有民間團體在辦理活動協助縣政宣導的需要向業務單位領用，後續之再利用，縣府實無從管制。

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