鍾佳濱、洪恒珠民調 民進黨屏縣黨部：不可能

洪恒珠退出民進黨參選屏東第一選區立委，積極在基層拜票。（記者侯承旭攝）

2019-11-05 05:30:00

〔記者侯承旭／屏東報導〕立法院長蘇嘉全之妻洪恒珠退出民進黨參選屏東第一選區立委，對上民進黨提名的現任立委鍾佳濱，外傳地方建議洪恒珠與鍾佳濱在正式登記前先進行民調，民進黨屏東縣黨部澄清「不可能」。

地方人士建議 讓衝突圓滿落幕

屏東第一選區立委參選爆炸，除了民進黨鍾佳濱、國民黨葉壽山外，還有一邊一國潘偉龍、無黨籍縣議員蔣月惠、退將黃冬輝，以及近來動作頻頻的洪恒珠。此外，蘇嘉全姪子現任立委蘇震清，近來也在第一選區完成七場座談會，動向備受關注。

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媒體報導，為了避免洪恒珠與鍾佳濱都參選屏東第一選區立委，有地方人士建議洪與鍾先進行民調，讓衝突圓滿落幕。

踐踏機制 黨部：全力輔選鍾佳濱

民進黨屏東縣黨部執行長葉人魁表示，鍾佳濱是經由黨內初選產生的提名人，不管有多少人參選第一選區，黨的目標就是全力輔選鍾佳濱當選，沒有必要為了「某人」的動作，再大費周章辦一次民調，這種傳聞完全是放話，踐踏民進黨的初選提名機制。

葉人魁強調，洪恒珠上週已經正式退黨，如果她想和鍾佳濱民調，當初應該參加黨內初選比民調，沒有道理現在退黨後又要民調，民進黨不可能同意。

民進黨強調鍾佳濱是唯一提名人，不可能再和其他人民調。（記者侯承旭攝）

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