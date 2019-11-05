《2020立委選情初探─台中市第六選區》綠藍對決 黃國書爭連任VS.李中拚翻盤

民進黨立委黃國書積極尋求連任。（黃國書提供）

2019-11-05 05:30:00

記者蘇孟娟／選情分析

中市第六選區（中西東南區）立委選舉，除民進黨現任立委黃國書尋求連任外，國民黨推出五連任市議員李中拚翻盤，另台灣維新黨發言人梁雅羿也表態參選。藍綠板塊勢均力敵，中間選民向來左右選情，誰能獲得中間選民的認同成為出線關鍵。

黃國書5年深耕基層

第六選區立委從民進黨林佳龍二○一二年首度搶下席 次後，再由市議員黃國書成功接棒迄今；至於市議員選戰，中西東南區市議員綠營搶下五席，贏過藍營三席，近幾年來藍綠攻防由綠營略佔上風。

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受綠營執政大環境因素影響，去年九合一選舉民進黨慘敗，尋求連任的林佳龍在中西東南區僅拿下四成餘選票，輸盧秀燕二萬票，加上藍營去年縣市長選舉風光大勝，以及「韓流」氣勢回歸，讓這次立委選情緊繃。

李中5屆議員基層強

黃國書雖是中西區出身，但五年立委不分藍綠深耕，基層認同度高，去年選舉綠營慘敗，黃國書爭取連任原已戰戰兢兢，對手李中擁五屆市議員實力，東南區原就較強，挾藍營氣勢再起且東南區選民數高於中西區，都讓黃國書備感壓力。

從本屆立委選舉到去年縣市長選舉，中西東南區藍綠對決有來有往，勝負都在二萬票左右，在藍綠鐵桿板塊之外，中間選民及年輕選票成了勝出關鍵，中西區屬文教區，南區又有大學城，考量選民屬性，儘管總統蔡英文「辣台妹」形象讓支持度穩定上升，引領「韓流」風潮的韓國瑜話題性依舊，但黃國書與李中在母雞效應下，不約而同淡化政黨間意識形態之爭，各自論述自己的政策。

台灣維新黨梁雅羿拚突圍

為爭取年輕世代認同，黃國書與李中致力凸顯年輕活力形象，並加入直播強化「空軍」布局，都想爭取中間選民及年輕選票的青睞。

面對藍綠對決，新成立的台灣維新黨發言人、廿六歲在地人梁雅羿，訴求年輕世代、青年參政，主攻中間選民及年輕票源，能否在大選中成功以「美女刺客」突圍，備受矚目。

國民黨籍李中挾5屆市議員資歷拚戰立委。（李中提供）

台灣維新黨發言人梁雅羿訴求年輕世代及青年參政。（梁雅羿提供）

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