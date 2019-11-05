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《台中》第三選區市政行程楊瓊瓔跑7成4 遭疑拚選舉
2019-11-05 05:30:00
〔記者張菁雅／台中報導〕外傳副市長楊瓊瓔將參加台中市第三選區（潭子、大雅、神岡、后里區）立委選舉，但楊瓊瓔至今未證實。市議員楊典忠四日公布市府八至十月公開行程，潭雅神后區卅一個市政行程中，楊瓊瓔跑了廿三個，市長盧秀燕只有五個，質疑市府行程是在幫楊瓊瓔輔選嗎？要求市府行政中立，莫讓行政資源被濫用。
議員：潭雅神后31行程給楊23個、盧秀燕5個
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楊典忠整理八至十月市府公開行程，發現在潭子、大雅、神岡、后里區共卅一個行程，其中廿三個行程排給楊瓊瓔，比 達七十四％，盧秀燕只有五個，其他兩位副市長一個都沒有。楊典忠表示，難怪地方民眾說，「光看這樣行程安排的曝光度，怎麼可能不選？」
8至10月492行程 楊68個超過另2副市長
另外，八至十月所有市府公開行程共四百九十二個，楊瓊瓔跑了六十八個，另兩位副市長陳子敬、令狐榮達分別為十七個、卅一個行程。
楊典忠還以「未來事件交易所」數據指出，楊瓊瓔與洪慈庸的交易價格差不多在五十元左右，還沒宣布參選，就能與現任者勢均力敵，楊瓊瓔可說是「全國最強的隱藏版立委候選人」，不可諱言市府行程幫了大忙。他要求市府應保持行政中立，莫讓行政資源被濫用。
有議員認為楊要跑更多 楊盼以市政議題為主
但市議員陳政顯則認為，為了更瞭解地方民意，楊瓊瓔只跑七成行程是失職，要跑更多，甚至達九成才可以。
楊瓊瓔表示，市府首長會接到各單位的邀約，每位副市長都十分辛苦，三個月下來，行程絕對超過議員所說的數字；由於市議會正進行民政業務質詢，希望還是以市政議題為主。
人事處長陳杉根指出，沒有動用行政資源，就沒有違反行政中立；另外，候選人從十二月卅一日至明年一月十一日選舉期間請假即可。