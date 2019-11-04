馬拋統一選項 韓營︰目前無統或獨條件

韓國瑜。（資料照）

2019-11-04 05:30:00

〔記者葛祐豪、林良昇、賴筱桐／綜合報導〕前總統馬英九上週拋出「台灣應對統一問題保持開放的選項」論述，國民黨中央及立院黨團昨均表示不評論馬的上述主張；韓國瑜競選辦公室則強調，韓認為「兩岸目前並不存在統一或獨立的條件」，要讓兩岸和平，重要目標就是先讓兩岸恢復對話。

馬英九於英國時間十月三十一日在牛津辯論社以「十字路口的兩岸關係」為題發表演說時指出，台灣必須透過接受「九二共識」（一中各表），有誠意改善與大陸的關係，以恢復兩岸互信。馬並表示，台灣應對統一問題保持開放的選項，而且在一九九二年的憲法修正案中，統一這個選項並沒有被排除，但沒有固定的時間表；台灣應堅持要在台灣人民準備好的前提下，才展開統一的對話。

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對於馬英九上述兩岸主張，韓國瑜競選辦公室回應，韓在發布兩岸政策白皮書時就強調過「我們應在捍衛中華民國主權下，堅持一中各表的九二共識，反對一國兩制，反對台灣獨立。」

韓競辦指出，在兩岸關係上，韓國瑜主張對外讓兩岸恢復互信、平等協商，對內建立朝野對話機制。韓認為「兩岸目前並不存在統一或獨立的條件，要讓兩岸和平，重要目標就是先讓兩岸恢復對話」，並以台灣民主化的成功經驗，為對岸的政治改革提供借鑑，如此才能真正捍衛中華民國主權，並維護台灣人民自由、民主的生活方式。

國民黨、朱立倫︰堅持九二共識

國民黨文傳會主委程美華表示，對於馬前總統的「個人意見」，無法做出任何評論。國民黨在兩岸關係上的處理原則是站在一中各表的九二共識基礎上，推動兩岸關係和平發展，不接受一國兩制，堅決反對台獨，這主張一直都沒有變。

立法院國民黨團總召曾銘宗說，國民黨團堅持九二共識一中各表，反對一國兩制，堅持台灣的自由民主及中華民國的主權，是最基本的態度，對馬前總統的說法，「不便評論。」

前新北市長朱立倫昨天不願回應統一的相關議題，但他在參加黨內總統初選時，曾拋出「三目標、三主張、一基本態度」的兩岸政策，強調兩岸要和平、要民主、要繁榮，堅持中華民國自由民主的憲政體制、發揚中華文化的精髓、共創中華民族的經濟繁榮，並以「求同尊異」做為兩岸交流的態度；他也多次表示，國民黨的兩岸政策立場就是堅持九二共識，但反對一國兩制。

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