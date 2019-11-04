2020國會攻防》藍目標60席 寄望韓流再起

藍目標60席 寄望韓流再起

2019-11-04 05:30:00

〔記者林良昇、方志賢／綜合報導〕明年立委大選，國民黨訂下六十席過半的目標，但在小黨爭搶選票下，藍營內部預估，恐怕會出現藍、綠兩黨皆不過半的情況，國民黨立委席次絕對比本屆有所增長，但要達到六十席恐怕仍是難關，恐會下修到五十至五十五席之間，不過國民黨澄清，六十席目標仍未改變。

在「韓流」助威下，國民黨去年九合一選舉大勝，選後韓流未退燒，國民黨選情持續看漲，對於明年總統、立委大選樂觀以對，認為可以輕鬆過半，甚至吳敦義還一度在七月底的中評會上加碼，喊出希望突破二○○八年藍營立委超過八十六席（國民黨八十一席、泛藍友黨五席）的紀錄，不過後續黨中央仍將基調維持在突破六十席，不再提八十六席。

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選情下探 立委開高走低

但藍營選情幾個月內持續下探，在韓國瑜高雄施政不力的情況下，過去被視為大有可為的南部選情也逐漸不樂觀，韓流逐漸退燒，立委選情開高走低，加上小黨爭搶，恐怕吸納大量中間至淺藍的選票，黨內預估，國民黨要拿下先前喊出的六十席，恐怕已成難關。

藍營內部預估，台北市長柯文哲領軍的台灣民眾黨，會是目前最強的第三勢力，加上時代力量、親民黨等小黨吸票，若出現多個小黨都超過五％，則會出現沒有政黨單獨過半的情況，國民黨立委席次可能下修到五十至五十五席之間，外傳黨中央也知道選情下探，將目標下修到五十席。

不過，國民黨文傳會主委程美華澄清，國民黨主要目標是「重返執政，撥亂反正」，要撥亂反正，就必須在國會裡佔絕大多數，才有主導權，立委大選六十席的目標一直都沒有改變過，沒有所謂難達成所以就下修的道理。

程美華也指出，國民黨內部有透過數學模型，依據投票率、民調資料等分析評估，立委席次約五十七席上下，如果投票率更高，加上總統參選人韓國瑜逐漸帶動選情，立委席次達到六十席很有機會，不會達不到，不用那麼沒信心。

國民黨主席吳敦義昨與南部退休將領聯誼致詞時強調，選舉結果是變動的，去年廿一個縣市國民黨贏得十五個縣市，但明年總統及立委選舉要好好布局，他懇請在場退將繼續支持國民黨，才能贏得總統選舉及立委過半。

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