2020國會攻防》綠要拚過半 中部還待補強

綠要拚過半 中部還待補強

2019-11-04 05:30:00

〔記者楊淳卉、洪臣宏、蔡清華、葛祐豪／綜合報導〕民進黨明年大選喊出國會過半目標，中央黨部近日針對各縣市立委選情進行新一波民調。民進黨主席卓榮泰日前稱「朝向單獨過半的可能性已經達到」，黨內人士則表示，立委選情整體趨勢維持穩定，相較於前一、兩個月是往「正方向」走，其中，南部縣市立委選情提升，中部則還要再加強，尤其民進黨在彰化縣的現任三席立委更是關鍵。

黨內人士說，民進黨近日進行各縣市立委選區民調，掌握最新趨勢，從目前民調表現來看，目前訴求的「抗中保台、總統連任」等大戰略展現的效果，都在掌握當中。民進黨除了區域立委席次保衛戰，在後續不分區立委的提名上，也要注意名單上不要有「破口」，以免影響政黨票的得票率。

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彰化現任三席是關鍵

黨內人士指出，在蔡英文總統與行政院前院長賴清德前天同台為立委助選造勢後，黨內團結沒有問題，加上前副總統呂秀蓮的總統參選連署在藍營和「韓粉」幫忙下都沒有達標，這都顯示民進黨是往正的方向前進。

民進黨二○一六年在一一三席立委席次中拿下六十八席，單獨過半，其中區域立委四十九席、不分區十八席、原住民立委一席。針對明年大選，黨內評估，不分區拿下十二席是底線，不分區安全名單則落在十四、十五席。若民進黨明年大選要拿下五十七席以上的過半席次，區域立委方面至少要維持既有的席次水準。

黨內人士說，在區域立委方面，最近掌握民調，相較於前一、兩個月是往「正方向」走，南部立委選情提升最明顯，中部則要繼續加強，尤其民進黨在彰化的現任三席立委更是關鍵，必須守住城池。

黨內人士指出，台北市立委選情狀況不錯，除了兩席現任北市立委選情穩定，也有拓展空間，尤其第四選區（內湖、南港）立委參選人高嘉瑜選情大有可為。新北方面，民進黨九席現任立委，第一選區立委呂孫綾、第三選區余天、第六選區張宏陸、第七選區羅致政都不可大意。

為爭取立委席次過半，蔡英文總統昨也密集展開輔選行程，為尋求連任的高雄市立委邱議瑩、林岱樺、李昆澤等人助選；蔡英文稍早出席南部工業區後援會成立大會時說，做總統若國會沒有過半，會很難做，呼籲大家投票支持民進黨提名的立委。

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