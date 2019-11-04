蔡再端牛肉 擴大養殖業保險

總統蔡英文昨南下高雄爭取漁民支持，強調未來將提撥一百億元經費擴大辦理養殖業的保險。（記者黃建華攝）

2019-11-04 05:30:00

〔記者黃建華、葛祐豪、洪臣宏、蔡清華／高雄報導〕總統大選進入最後六十八天，蔡英文總統昨到高雄鎖定漁民爭取支持。她在「蔡英文全國漁業後援會」成立大會，大談政府關注遠洋、近海漁業與養殖業的政績；在大樹區參香時則強調下一個四年要推動農民退休制度。

上千名來自全台灣各地的漁業界人士，昨中午齊聚「高雄國際會議中心」，成立「蔡英文全國漁業後援會」。蔡英文由總統府秘書長陳菊、行政院副院長陳其邁、民進黨籍立委賴瑞隆、邱志偉、邱議瑩、管碧玲、鍾孔炤等人陪同出席。

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蔡總統到場大談政府關注遠洋、近海漁業與養殖業的政績，除了今年促成歐盟解除對台灣遠洋漁業「黃牌」名單，保住四百億元的產值不受衝擊，未來更將提撥一百億元經費擴大辦理養殖業的保險，避免養殖戶因天災而減少收入的損失。

在過去曾抨擊農委會的高雄區漁會總幹事黃昭欽昨也上台指出，在蔡政府的努力下，讓歐盟在今年解除對台灣遠洋漁業的「黃牌」警告，避免台灣遠洋漁業頻頻受罰。他表示「要向政府道歉，過去錯怪農委會主委陳吉仲了！」

主持人徐佳青也指出，政府關心漁民不止這件，行政院長蘇貞昌聽到東港區漁會反映碼頭太淺，船無法出入，立刻指示撥三億元改善。另外，前鎮漁港五十年作業環境未改善，爭取經費改善一事，蘇院長也指示專人研究，編列十億元協助改善。

蔡英文昨天也出席南部工業區後援會成立大會，吸引近千人參加。她強調，過去三年努力的基礎，讓經濟力道更強，未來經濟呈穩定成長趨勢。

大樹區是高雄重要農業產地，蔡英文昨天在高雄大樹區參香時也不忘對農民喊話說，未來四年要做一件對農友很重要的事，就是開始要推動農民退休制度。

她表示，現在有老農津貼還不夠，勞工、軍公教都有退休制度，也有年金，農民也應該有退休制度及年金，退休時還有一筆收入可以養老。

用最大力氣開拓國際市場

蔡英文也說，下一個四年要用最大力氣開拓國際市場，東西可以越賣越好、價格愈來愈好，還要把保險制度做好，收入有保險、職業災害有保險，讓大家務農時比較安心。

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