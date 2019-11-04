遭韓粉誣指是1450 本報記者嚴正抗議

民進黨前天晚上在新北市板橋區舉辦「新北群英會」音樂會，蔡英文總統出席輔選黨籍立委張宏陸等人；被認為是韓粉的直播主竟直闖媒體記者發稿區開直播，還影射記者是1450。（資料照，記者周湘芸攝）

2019-11-04 05:30:00

強調「不論何種政治色彩新聞 皆忠實採訪報導」

〔記者周湘芸、賴筱桐、陳心瑜、林良昇、楊淳卉／綜合報導〕民進黨前晚在新北板橋區舉辦「新北群英會」音樂會，蔡英文總統出席輔選黨籍立委張宏陸等人；被認為是韓粉的直播主高鈞鈞竟直闖媒體記者發稿區開直播，不但用手機拍攝記者的電腦發稿畫面，還影射記者是1450（網軍之意），她後來還說「我們沒有這種金錢、這種資源做這些…」栽贓、抹黑記者的言論引起媒體公憤。

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蘇貞昌︰各界應尊重媒體人

對於高鈞鈞的離譜言行，本報記者表達嚴正抗議，強調採訪新聞是責任也是義務，不論何種政治色彩的新聞皆忠實採訪報導。行政院長蘇貞昌昨天剛好到新北市，他表示，媒體人很辛苦，站在第一線維護民眾知的權利，各界都應該尊重，給媒體最好的採訪報導空間，這是維護民主、維護言論自由。

民進黨︰已構成妨害名譽罪

民進黨中央強烈譴責這是干擾新聞專業，極不尊重人且缺乏基本禮貌，甚至違反民法與個人資料保護法所規定的民事、刑事責任；民進黨強調，未來將強化記者在現場採訪的權益維護，再發現企圖干擾新聞採訪自由，將現場驅離並報警處理；誣指記者是1450並在臉書或直播公開散布不實訊息，已構成刑法妨害名譽罪嫌，不排除採取法律行動。

韓辦︰干擾記者且涉隱私

韓國瑜競選辦公室發言人葉元之回應說，不論是哪個陣營的支持者，都要尊重新聞記者的採訪權，這名直播主的行為會讓記者覺得非常不愉快，因為可能干擾到記者採訪；他並說，看了高鈞鈞的直播，感覺她不太了解媒體採訪的流程，還把記者的電腦螢幕拍出來直播出去，當然有牽涉隱私，應該要避免。

女闖媒體區 拍記者發稿畫面

高鈞鈞前晚進入貼有「媒體區」識別的棚架內，她拿手機錄影開直播，先說「有沒有看到這一群年輕人用電腦在打字，1450是不是？我不知道，大家看得到嗎？…」本報記者當時正在電腦打字，記錄蔡英文的談話，突然聽到有人（高鈞鈞）靠近詢問：「你現在打的等等可以在哪裡看到？」本報記者沒空詳查對方身分，以為是好奇的民眾，下意識回答「自由時報」，沒想到高鈞鈞竟拿手機靠近本報記者的電腦螢幕拍攝，記者當場制止。

高鈞鈞離開時還邊走邊直播說，「好強喔！等一下就要發《自由時報》，我們沒有這種金錢、這種資源做這些…」

本報記者強調，單純對話內容卻遭對方斷章取義，不但污衊記者的專業，對方更預設立場抹黑，究竟誰才是所謂的1450？誰在帶風向？已昭然若揭。身為新聞工作者，不論何種政治顏色的新聞皆忠實採訪報導，包括韓國瑜、李佳芬或柯文哲、郭台銘本人到場的新聞活動，本報記者都會到場採訪並公平報導。

為拍攝電腦道歉 否認是韓粉

高鈞鈞昨天又開直播回應說，她為拍攝記者電腦的畫面道歉，但反控媒體引用她的直播影片也涉及侵權，她還否認說過記者是1450，也否認自己是韓粉，表示是她個人行為，與韓粉無關，還在臉書po文，呼籲不要攻擊媒體記者。

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