高市立委一選區3人來挑戰 邱議瑩嚴陣以待

郭家軍在高市第一選區也推出前高縣議員黃輝芳的女兒黃綉晶（中）參選。（記者黃佳琳翻攝）

2019-11-04 05:30:00

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市立委第一選區選戰再添變數！黃綉晶宣布舉郭家軍大旗加入戰局，尋求三連霸的民進黨立委邱議瑩，將同時面對國民黨提名前高市議員王齡嬌，及台灣民眾黨提名的前議員羅鼎城等四大陣營正面交鋒。

郭家軍推黃綉晶參選 四大陣營交鋒

高雄市第一選區（大旗美地區）含括旗山、內門、美濃等十四個行政區，是高雄市區域立委幅員最大選區，涵蓋閩南、客家等族群。黃綉晶出生於高雄市六龜區，加上她曾擔任父親的特助，與地方有相當淵源。

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黃吸收藍選票 衝擊王齡嬌選情

前高縣議員黃輝芳的女兒黃綉晶前天在臉書正式宣布，在台銘之友會強力推薦與郭董支持下，她以「郭家盟軍」代表郭家軍在高雄第一選區參加立法委員選舉，她將推動老人安養、青年安心、家庭安樂「三安政策」，共同打造幸福山城、繁榮共好目標，更做好為高雄山城打贏這場選戰的決心。

隨著黃綉晶投入選戰，地方人士評估，黃的政黨背景將衝擊到王齡嬌的選情，更可能吸收到中偏藍及知識藍、菁英藍的選票。

民眾黨參戰 邱議瑩三連霸壓力大

而昔日陳菊子弟兵、曾為高雄市議會「六小福」的前議員羅鼎城也被台灣民眾黨提名加入這場選戰後，即使現任高市議員朱信強原以現職議員身分參選，後來因個人因素考量，已宣布退出立委選舉，但邱議瑩尋求連任的壓力並沒有減少，必定面臨一場苦戰。 區域立委選舉

高市立委第一選區四大陣營齊聚，尋求連任的邱議瑩（右）將面臨一場苦戰。（記者黃佳琳翻攝）

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