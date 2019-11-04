濱江市場拜票相逢 吳怡農、蔣萬安無互動

北市第三選區（中山松山）國民黨立委參選人蔣萬安（左）昨天前往濱江市場掃街拜票，（記者蔡思培攝）

2019-11-04 05:30:00

〔記者蔡思培／台北報導〕立委選戰進入倒數，國民黨立委蔣萬安、民進黨吳怡農、民眾黨何景榮三位北市第三選區（中山松山）立委參選人，昨天都前往濱江市場拜票；蔣、吳團隊擦身而過，未正面對決，兩人皆表示，平常就會碰到面。

蔣萬安昨早從民族東路四一○巷開始掃街，吳怡農則從四一○巷另一側展開拜票，雙方團隊一度在市場擦身，但兩人未有進一步互動。吳怡農表示，濱江市場是中山區最大的市場，前天走兩小時，昨續走未到訪的區域，市場民眾非常熱情支持；現在一天當十天用，會努力跟所有選民都見到面。被問起對手蔣萬安、何景榮也在市場拜票，吳說，無法評論別人的選舉策略，就是做好自己的工作、對選民負責。

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對此，蔣萬安則說，選舉掃街遇到各陣營候選人很正常，希望各自努力、君子之爭，堅持正面的選舉。有媒體問起，國民黨總統參選人韓國瑜民調已回升、慢慢追趕總統蔡英文，蔣表示，期待韓民調一直往上，但還是要非常努力。

北市第三選區民進黨立委參選人吳怡農（右）昨天前往濱江市場拜票，與民眾握手拜託支持。（記者蔡思培攝）

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