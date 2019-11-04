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首頁　>　政治

蔡英文、賴清德北市同台輔選 規劃中

2019-11-04 05:30:00

〔記者郭安家／台北報導〕總統蔡英文民調目前領先國民黨總統參選人韓國瑜，民進黨近期也密集安排蔡英文、前行政院長賴清德為北市八選區黨籍立委參選人站台。民進黨台北市黨部主委陳正德透露，本週蔡英文將再次為北市第一選區（天母北投）立委吳思瑤、第二選區（士林大同）立委何志偉、第七選區（信義）立委參選人許淑華站台，中央黨部也會規劃蔡、賴同台助選。

陳正德表示，雖然賴清德目前僅幫吳思瑤、第四選區（內湖南港）立委參選人高嘉瑜站台，但黨中央也安排賴清德後續輔選行程，賴沒有假日問題，行程好排。他說，蔡英文還有國政行程，無法每天排輔選行程，與賴同台須進一步規劃。

陳正德指出，台北市藍營知識選民較多，相對理性，而蔡英文在二○一二年之後，也跟各行各業、百工百業組後援會組織，並聽取各產業意見，其組織沒有斷過，迄今已有一百多個社團成立後援會；有鑑於組織後援會會長幾乎皆已改選換人，十七日民進黨將安排蔡英文對各會長進行授旗典禮，地點在北平東路的競選總部，總部也預計下週開放民眾使用。

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