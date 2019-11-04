韓國瑜、北市立委選將擬聯合造勢 綠營︰沒拓票吸引力

2019-11-04 05:30:00

〔記者郭安家／台北報導〕國民黨遲未安排總統參選人韓國瑜到台北市與八區立委參選人同台造勢，不過韓粉近日積極規劃，不僅上週發起挺韓車隊，八日還將於三軍軍官俱樂部舉辦「全國公教軍警消力挺韓國瑜暨黨籍立委團結大會」，邀請韓國瑜與八區立委參選人同台。對此，綠營酸說，韓國瑜只敢在同溫層辦造勢活動，沒有向外拓展票源的吸引力。

高嘉瑜︰只敢跟同溫層取暖

北市第四選區（內湖南港）民進黨立委參選人高嘉瑜表示，目前為止不見韓國瑜與國民黨北市立委選將同台造勢，也很少看到同框亮相，一般人都發現，韓只敢跟韓粉、傳統藍營支持者的同溫層取暖，大家避免跟韓站在一起，擔心流失年輕人及中間選票，這是韓目前輔選最大問題，沒有向外拓展票源的吸引力，甚至對選將是傷害。

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孫大千︰造勢人數會讓大家驚呆

挺韓大將、北市第二選區（士林大同）國民黨立委參選人孫大千說，六月凱達格蘭大道及九月新北市造勢人數，已經粉碎這些謠言，接下來雙北造勢人數，也會讓施放謠言的黑韓閉上嘴巴，人數會讓大家驚呆。

孫大千指出，八日活動應該是後援會舉辦，並非國民黨表定的造勢行程，韓國瑜與八位立委參選人聯合造勢，規劃內容還未定案，韓正從南往北造勢，目前人在中部、南投。至於北市藍營知識選民是否挺鴻海集團創辦人郭台銘，不挺韓國瑜？孫大千說，沒有影響，韓國瑜在北市支持度滿不錯，他們有信心，北部是藍營重要票倉。

陳怡潔︰下架民進黨 歡迎站台

不過，第二選區無黨籍立委參選人陳怡潔表示，雖然她的母雞是親民黨主席宋楚瑜，但只要有下架民進黨的共同目標，當然非常歡迎韓國瑜站台，甚至也希望與郭台銘採開放的方式同框，都保持開放態度，希望能達到泛藍整合，集中選票，對抗民進黨。

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