顏寬恒、朱立倫合拍ＭＶ 凸顯中火空污問題

立委顏寬恒（左）及前新北市長朱立倫（右）變身網美，在台中火力發電廠附近海岸拍攝「聽海」ＭＶ。（朱立倫辦公室提供）

2019-11-04 05:30:00

〔記者歐素美／台中報導〕立委顏寬恒及前新北市長朱立倫昨到台中火力發電廠附近合拍「聽海」ＭＶ，顏寬恒說，到中火附近海岸拍ＭＶ是藉此凸顯中火污染問題，全台四十三部燃煤機組，有廿八部、六十五％在中南部，未來國民黨執政，一定會改變現有民進黨的能源政策。

朱立倫昨與顏寬恒至龍井區海岸拍攝「聽海」ＭＶ，外界質疑莫非是受行政院副院長陳其邁刺激？顏寬恒否認指出，主要是帶朱立倫去中部海邊，看最大的污染源中火。

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顏寬恒說，中火偷排造成水污染硼超標，長期曝露在硼污染下，人體心腎肝都會受到嚴重侵害，有死亡風險，並可能引發男性生殖器的傷害及孕婦的胎兒產生缺陷，是非常嚴重的污染，而且中火是偷排被抓包，現在市府不斷祭出罰款，朱立倫未來可能是「國家領導人」，當然要帶他來台中關心全民呼吸的權益，並且強調「用愛發電」不是「用生命去發電」，「明年一月十一日我們會勝選，將改善現有能源政策，還人民安全呼吸的權利。」

顏朱隨後到沙鹿吃肉圓，媒體詢問顏寬恒對韓國瑜「白白胖胖」說的看法；朱立倫則解圍說「顏寬恒是黑黑瘦瘦」，並強調國民黨一定會團結，不會給民進黨見縫插針的機會。

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