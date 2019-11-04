蔡英文、台中市立委參選人陳柏惟後援會成立 人氣爆棚

台中市議員陳世凱（右二）昨天在烏日成立陳柏惟（右三）和蔡英文總統聯合後援會，立法院副院長蔡其昌（左三）等人也來站台力挺。 （記者陳建志攝）

2019-11-04 05:30:00

〔記者陳建志、許國楨／台中報導〕民進黨議員陳世凱昨天成立蔡英文、陳柏惟聯合後援會，現場人氣爆棚，陳柏惟說對手基層穩固，但自己想的不是如何贏，而是台灣絕不能輸；民進黨副秘書長林飛帆則陪同北北屯立委參選人莊競程拜票，強調民進黨沒有人會操作「亡國感」，來源是因有人把兩岸政策講得不清不楚，讓大家擔憂。

陳世凱昨在烏日成立總統蔡英文和陳柏惟聯合後援會，現場擠進七、八百人，稱讚陳柏惟堅持本土價值又有勇氣，從選前打韓到現在挑戰顏家，自己有責任與義務幫他取得勝利；立法院副院長蔡其昌則說，看到柏惟就想起過去的自己，願意挑戰最困難的選區，且言人所不敢言，是台灣人一代傳一代的精神和意志。

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陳柏惟則說，在蔡英文總統執政下，台美關係空前緊密，國際社會都關心台灣和香港的發展，強調自己這席不只決定了翻新海線的可能，也象徵接下來四年立院裡面能否多一席堅定抗中的年輕立委。

林飛帆陪莊競程拜票

林飛帆則陪同莊競程到一中商圈拜票，兩人一起向攤商和店家揮手致意，沿途還有不少熱情民眾要求合照，氣氛超熱烈，兩人隨後還一起大啖知名的一中豐仁冰並交換選情，莊競程說，這區有很多中間選民和年輕選票，相信若年輕人願意回來投票，一定可以過關。

林飛帆：民進黨未操作亡國感

針對「亡國感」，林飛帆表示，民進黨不會操作亡國感，也不認為這次選舉是最後一次，蔡總統更不會讓它發生，至於亡國感的來源是什麼，大家為何對台灣未來感到焦慮？就是因有些人在兩岸政策上講得不清不楚，讓大家對台灣未來感到深層擔憂。

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