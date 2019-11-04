《2020立委選情初探》台中市第五選區 5搶1參選爆炸 藍綠面臨內憂外患

國民黨立委參選人沈智慧。（記者蔡淑媛攝）

2019-11-04 05:30:00

記者蔡淑媛／特稿

立委第五選區（北區、北屯區）為傳統藍營票倉，藍綠票源約六比四，這次參選爆炸，目前呈現五搶一局面，有國民黨老將沈智慧爭取連任，民進黨徵召交大醫工系助理教授莊競程，民眾黨提名獅子會總監謝文卿，還有安定力量的林秋屏、打著國旗號召的段體佩，藍綠面臨內憂外患，中間選民成關鍵。

地方人士分析，北北屯選民結構，藍營基本盤約十萬、綠營八萬票，另有三萬為移動選票，從二○一四年市長選舉分析，藍營胡志強選敗，獲十萬票，綠營林佳龍為十一萬票，即使二○一八年綠營慘敗，林佳龍仍握有八萬票，國民黨盧秀燕得到十三萬票。

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傳統藍營票倉 中間選票成關鍵

再從立委選舉分析，二○一六年藍營氣勢低迷，盧秀燕以十萬票連任立委，對手綠營劉國隆八萬票，二○一九年立委補選，在超低二十五％投票率下，沈智慧獲四．九萬票，王義川為三．二萬票，藍綠比為六比四，誰能爭取到中間選票，就掌握致勝關鍵。

受韓選情影響 沈智慧努力拚連任

沈智慧曾任六屆立委，主打有經驗、立即上手，且在藍營票倉，又是盧秀燕蟬聯六屆立委的選區，她以接棒者之姿，及胞妹議員沈佑蓮深耕北屯成功而贏得補選，但也因補選上任，個人根基未穩，且離開該選區十年，以及韓國瑜選情逐漸下滑等原因，使各方挑戰者認為有機可乘。

民進黨徵召莊競程 勤跑基層搶年輕選票

民進黨推出交大醫工系助理教授莊競程，素人參選，他是北屯區資深議員曾朝榮的外甥，主打年輕、有專業，雖知名度不足，由交通部長林佳龍擔任競總主委操盤，曾朝榮為召集人，議員謝明源、賴佳微為總幹事，分進合擊，並強調此役不是龍燕延長賽，莊競程九月徵召後勤跑基層、急起直追，加上綠營基本盤穩固，再催出年輕選票，全力爭取翻盤。

民眾黨謝文卿 主打泛綠、為勞工發聲

民眾黨提名謝文卿，原傳出郭家軍郭昕宜退出後，保持郭柯合作共推一人，但柯文哲魅力只限於個人，目前看不出能母雞帶起小雞，雖謝也主打泛綠，稱是勞工立委，為勞工發聲，並與林佳龍是同一個獅子會，但能否成功挖到藍及綠的選票仍有待觀察。

安定力量林秋屏、無黨段體佩 不容小覷

安定力量的林秋屏及打著國旗號召的段體佩參選，造成這一選區參選者眾，兩人的吸票能力不但牽動其本身能否當選，對選局的影響也值得觀察。

民進黨立委參選人莊競程。（記者蔡淑媛攝）

民眾黨立委參選人謝文卿。（民眾黨提供）

安定力量的林秋屏。 （擷取自林秋屏臉書）

以國旗為號召的段體佩。 （擷取自段體佩臉書）

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