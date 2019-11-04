力挺台中市立委參選人洪慈庸 林佳龍續任競選總部主委

立委洪慈庸舉辦募款餐會，昨天吳怡農（前排左起）、林昶佐、蔡其昌、洪慈庸、林佳龍、陳柏惟、黃捷、林穎孟等人前來力挺。（記者歐素美攝）

2019-11-04 05:30:00

〔記者歐素美／台中報導〕立委洪慈庸力拚連任，昨天在大雅舉辦募款餐會，席開百桌爆場，交通部長林佳龍、立法院副院長蔡其昌、名嘴鄭弘儀及洪慈庸「前線」夥伴陳柏惟、林昶佐都現身力挺。林佳龍表示，洪慈庸是台灣的女兒，有使命為台灣年輕一輩來努力，洪慈庸當場邀請林佳龍擔任其競選總部主委，獲林佳龍允諾。

募款餐會席開百桌 蔡其昌、陳柏惟、林昶佐力挺

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林佳龍說，四年前擔任洪慈庸的競總主委，當時「比自己在選舉還要認真」，強調政治人物的言教、身教都受到社會檢視，希望大家用四年前的熱情再挺洪慈庸、挺台灣。

林佳龍肯定洪問政品質 獲5次優秀立委評鑑

林佳龍說，四年來為洪慈庸的施政總結是「感動」，一位年輕女孩四年來的成熟程度超過想像，他也肯定洪慈庸的問政品質，在公督盟得到五次優秀立委的評鑑，三年多、七次會期、走過四個委員會相當不容易。

林佳龍說，台灣政治要有未來，不能選擇「吃碗裡看碗外」的候選人，選民手中的一票代表用什麼標準來檢視候選人，他也肯定洪慈庸三年多來所爭取的建設及努力，比過去對手三、四十年來所做的還多。

呼籲選民讓蔡英文、洪慈庸順利連任

林佳龍表示，大家雖然認為這個選區艱難，但是洪慈庸選擇面對民意、克服挑戰，盼選民持續以溫暖和選票再次將她送進立法院，讓蔡英文一票、洪慈庸一票，讓蔡英文總統和洪慈庸順利連任，再次感動人民。

洪慈庸則表示，這次的選舉訴求團結，非常感謝願意到場支持的所有貴賓及政治界前輩，今天的募款餐會除了林部長跟蔡其昌副院長外，其他全部都是新生代的政治工作者，這是跟過去很不一樣的，顯示這幾年來年輕人有機會在政治領域嶄露頭角，希望這次的選舉也能夠延續這樣的改變，希望社會能夠繼續支持年輕人從政來改變我們台灣這個社會。

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