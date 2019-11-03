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時力衝政黨票 強打居住牌

時力立委黃國昌昨在台北街頭針對居住正義宣講，吸引民眾圍觀。（記者彭琬馨攝）

時力立委黃國昌昨在台北街頭針對居住正義宣講，吸引民眾圍觀。（記者彭琬馨攝）

2019-11-03 05:30:00

〔記者彭琬馨／台北報導〕時代力量立委黃國昌昨與居住正義改革聯盟代表在台北街頭宣講，並將啟動夜宿東區活動。黃國昌表示，盼藉此活動讓所有政治人物聽見年輕人成家困難的心聲，進而履行政治承諾。

時力黨主席徐永明昨受訪時指出，時力目前的主力放在衝高政黨票，透過主打議題的方式，在街頭宣講、開拓新戰場。徐估計時力的不分區席次約是「坐四望五搶六」且「一定會過五趴」。

徐永明坦言，台北市長柯文哲成立台灣民眾黨，時力的政黨支持度的確有受影響，但台民黨主要還是靠柯文哲光環，是否能真正撐起不分區政黨票仍有待觀察。徐強調，國民兩黨在國會都曾擁有過半數的立委席次，但許多政治承諾仍然跳票，因此需要時代力量扮演關鍵角色、進入國會推動重要議題。

時代力量二○一六年立委選舉時，獲得六．一％政黨票支持，加上兩席區域立委，在立法院搶下五個立委席次，成為藍綠兩大黨外的第三大政黨。

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