第一名縣長砲轟吊車尾市長 潘孟安︰韓只會「畫唬爛」

屏東縣長潘孟安砲轟高雄市長韓國瑜只會「畫唬爛」，價值觀嚴重扭曲，根本不配當國家領導人。（記者李立法攝）

2019-11-03 05:30:00

〔記者李立法／屏東報導〕雜誌媒體施政滿意度調查第一名的屏東縣長潘孟安，昨天為民進黨屏東立委參選人鍾佳濱造勢時，砲打施政滿意度吊車尾的高雄市長韓國瑜只會「畫唬爛」，價值觀嚴重扭曲，根本不配當國家領導人，台灣若選出像韓國瑜這樣的總統，將會帶來災難。

總統蔡英文與國民黨總統參選人韓國瑜昨天都在台南造勢，雙方拚場。在總統故鄉屏東為鍾佳濱助選的潘孟安，火力支援小英，砲轟施政滿意度最後一名的韓國瑜。

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韓當總統 是國家的災難

潘孟安說，韓國瑜連東西南北都搞不清楚，如何能帶領台灣走向正道，韓信口開河，言行前後不一，簡直就是詐騙集團，老百姓不可能再受騙第二次，國家領導人要面對的是國防、外交等國政，是何等重要，若選到韓國瑜這種人當總統，將是國家的災難。

潘孟安並呼籲，別再迷信「九二共識 」與「一國兩制」，看看香港目前的處境，大家更要珍惜台灣自由民主的可貴，港人連投票的機會都沒有，被迫走上街頭捍衛自由，台灣絕不能步上香港的後塵，國人應共同守護台灣的價值。

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