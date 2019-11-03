高雄輔選 賴趕場拜票人氣旺

賴清德昨應攤商要求，在人形模特兒肩胛骨處簽名。（記者洪定宏攝）

2019-11-03 05:30:00

〔記者葛祐豪、洪定宏／高雄報導〕前行政院長賴清德昨天上午與小英同台，下午立刻趕到高雄為民進黨立委趙天麟助選，被問到蔡賴配？他依舊未給出肯定答案，倒是趙敲邊鼓說，「如果能夠蔡賴配的話，選民覺得作夢都會笑。」

媒體詢問賴清德，早上與蔡英文總統同台是初選後蔡賴首度同框，是否蔡賴配有望？賴清德答說，蔡總統在百忙之際，能夠來林俊憲委員競選總部成立，大家都非常歡迎，也非常感激。做為地主，他當然要表達歡迎。

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賴清德表示，整個現場氣氛都非常熱烈，大家都充滿信心，台南市要打出一支全壘打、維護民主的傳統，也讓蔡總統在台南市得到以往一樣得票率最高的城市，這就是我們的目標。

賴清德昨也走訪高雄市左營區自由黃昏市場及楠梓區德民黃昏市場，為立委劉世芳拉抬聲勢。

闊別政壇五個月的賴清德，人氣依舊，熱情市民紛紛找他合影、簽名，最特別的是，竟有攤商拿穿著女性內衣褲的人形模特兒，請賴清德簽名，賴清德來者不拒，照簽不誤。

原本擺攤賣高級專櫃內衣的吳小姐，請賴清德在人形模特兒的肚子上簽名，賴一度露出尷尬的臉色，後來改簽在左肩胛骨處。

吳小姐說，果然還是賴清德高竿，簽在肩胛骨比較好看，她高興地說：「有院長加持，我生意會很好。」

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