新北造勢 蔡︰民主可當飯吃

蔡英文總統昨表示，民主自由的生活方式才能吸引高級人才聚集台灣，所以民主絕對可以當飯吃。（記者周湘芸攝）

2019-11-03 05:30:00

〔記者周湘芸／新北報導〕民進黨新北市第六選區立委參選人張宏陸與新北市黨部舉辦「新北群英會」音樂會，總統蔡英文昨天出席致詞時表示，有人說民主不能當飯吃，但民主自由的生活方式吸引很多高級人才聚集台灣，所以民主自由絕對可以當飯吃，顧好主權，台灣的經濟產業一定穩定往上成長。

顧好主權 經濟一定會成長

「新北群英會」邀請立委余天、羅致政、民進黨新北市議會黨團總召何博文及市議員王淑慧、戴瑋姍等人出席；余天表示，民進黨去年十一月大選輸很慘，他擔任新北市黨部主委要跟大家道歉，明年是台灣跟中國的戰爭，投票率是關鍵，若讓國民黨總統參選人韓國瑜當選，台灣就會被賣掉變成香港。

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蔡英文致詞時說，執政三年多來，團隊真的很努力，雖然剛開始比較不順，但是一項一項調整，現在是最有經驗、效率、決心、魄力的團隊，除防範非洲豬瘟和消除豬肉口蹄疫問題，讓豬肉明年可以外銷，今年前三季經濟成長率更是亞洲四小龍第一名。

蔡英文指出，台商今年返台投資已達六千億、台積電在台南科學園區投資、離岸風電也在彰化投資、Google公司預計投資台灣三千億等，希望民眾再一次相信蔡英文團隊，用四年時間替台灣打拚。

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