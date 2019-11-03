雲林立委選戰增溫 蘇治芬、劉建國鄉鎮競總成立 張嘉郡掃街

蘇治芬（右）東勢競選總部成立，前縣議員張健福（左二）祝福她包中。（蘇治芬辦公室提供）

2019-11-03 05:30:00

〔記者林國賢、鄭旭凱／雲林報導〕雲林縣立委選戰增塭，民進黨山線立委參選人劉建國昨成立莿桐、大埤聯合競選總部，海線立委參選人蘇治芬成立水林、東勢競選總部，多位黨中央公職助講，氣勢非凡；國民黨海線立委參選人張嘉郡則在虎尾德興、中正兩市場掃街，熱情民眾送包粽、好彩頭加油打氣。

劉建國與總統參選人蔡英文「莿桐、大埤聯合競選總部」昨天成立，民進黨秘書長羅文嘉及立法院黨團幹事長管碧玲到場支持，盛讚劉建國是弱勢代言人，非常關注社會福利，陸續爭取「國家成立兒少帳戶協助經濟弱勢兒童脫貧」、「低收入戶使用殯葬設施免費」、「祖父母隔代教養特別扣除額」等。

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蘇治芬成立東勢、水林兩處競選總部，支持民眾前來加油打氣，立委李麗芬、管碧玲、嘉義縣長翁章梁等人都到場助講，他們表示，蘇治芬是最了解農業的人，她的努力讓雲林變得不一樣，抬頭挺胸、滿是信心。

張嘉郡昨天則在虎尾鎮長丁學忠、鎮民代表會主席林嘉弘等人陪同下到虎尾傳統市場德興及中正市場拜票，胞弟張鎔麒扮演最佳分身，也投入拜票的行列，買菜人潮滾滾，張嘉郡走向市場內，和店家、攤販及買菜的民眾握手，有支持者當場贈送蒜青、菜頭、包子、粽子，預祝「凍蒜」、「好彩頭」、「包中」。

張嘉郡虎尾市場掃街，支持者熱情回應。 （記者林國賢攝）

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