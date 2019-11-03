鞏固基本盤 小英向台南鄉親催票

蔡英文（前右三）與立委參選人林宜瑾（前右二）、林俊憲（前右一）到北極殿參拜。（記者萬于甄攝）

2019-11-03 05:30:00

〔記者王捷、萬于甄、楊金城／台南報導〕總統蔡英文昨到台南為台十七線海尾橋通車啟用剪綵，並為立委參選人林俊憲、林宜瑾助選，還主持宗教界、各級農會後援會成立及為麻豆良皇宮揭匾，她細數政績及暢談願景，鄉親熱情爭相握手，展現高人氣。

立委陳亭妃六年前在馬政府時代就開始爭取新建台十七線海尾橋，解決地方交通和水患問題，四年前動工昨天通車，小英總統感謝陳亭妃的努力，期待新橋的開通讓安南區更熱鬧、交通更方便。

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主持台17線海尾橋剪綵通車

海尾橋是進入台南市區的門戶，當初設計時曾徵詢台南社區大學台江分校等對橋梁造型的建議，橋上高低起伏的白色燈柱，象徵海波又有鯨豚造型意象，回應台江內海的歷史風景，小英稱讚橋梁融入在地歷史意象，相當成功。

蔡英文參加全國農會後援會成立時強調，農業是台灣很重要的產業，不是夕陽產業，現在台灣芭樂可以外銷到美國，證明台灣農業的實力，未來將會推動更多農業政策，讓更多農產外銷東南亞、中東，提高農民收入。

蔡英文說，三年來政府推動農作保險，保障農作受災時減少損失，未來還會推動農民退休年金，讓農業成為新農業，讓農民沒有後顧之憂。

蔡英文強調，明年一月大選對農業、外交、國防都很重要，台灣一定要走出去，透過台灣農產品獲得國際支持、尊敬。

北極殿參拜 鄉親送冷「凍蒜」頭

蔡英文為林宜瑾助選時，前往福壽巷北極殿參拜，吸引大批鄉親熱情支持，連冷凍蒜頭也拿出來，原來是象徵「凍蒜」，相當趣味。

蔡英文表示，南科擁有台積電超過一兆投資，創造一萬個工作機會，Google在台南的投資也達兩百六十億，相信台南與高雄聯合，可望成為台灣新世代高科技產業發展重鎮，讓出外的台南子弟能回到家鄉就業、創業。

蔡英文在二○一六年贈匾「蹈仁澤民」給麻豆良皇宮，但一直沒機會親自來揭匾，昨天小英總統來揭匾，鄉親爆滿歡迎，擔任良皇宮主委的麻豆中興里長吳振和，還當場將麻豆全部廿位里長挺英連署書交給小英。

立委陳亭妃（左三）為海尾橋新建努力六年，終於通車，蔡英文（右三）、市長黃偉哲（右二）等人剪綵啟用。（記者王捷攝）

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