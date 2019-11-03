《看問題》柯P性平意識貧瘠、闕如 非失言

2019-11-03 05:30:00

記者陳璟民／特稿

「面對問題，解決問題」及「你不解決問題，問題就解決你」，這兩句話不會是台北市長柯文哲的創見，但他說過多次，應是深明個中道理。

柯文哲的言行問題多，很糟糕的層面是他的多元性別、性別平等意識「貧瘠、闕如」，並非「失言」，案例不勝枚舉，此不贅述。

請繼續往下閱讀...

偶爾的、無心的說錯話，叫做失言，不過從柯Ｐ在性平方面屢爆爭議言論，又不認錯、不改過的案例，可見他當上市長迄今五年，猶未主動或被動地學習長進並表現適格言行，論斷他性平意識貧瘠、闕如，應屬恰當。

再者，柯Ｐ的核心幕僚「血滴子」曾在接受廣播節目專訪時，自曝他們醫護人員在開刀房會講黃色笑話，也可佐證他雖已是民選地方首長，但是欠缺性平意識的職場陋習如故，甚至擴而大之，不以為意。

但是，開刀房內權威醫師的優越心態，醫護之間慣習對話逗趣紓壓的方式，展現於民眾眼前及政治領域，合宜嗎？對市民、學生是良好示範嗎？

女性撐起半邊天，柯醫師的成就，來自母、妻、護理師的培養與協助，柯市長的地位，政、媒界人士廣知廣傳始靠「小英」支持，加上柯市府的青年魅力招牌「學姊」，這些人都是女性。

柯Ｐ今日顯赫，仰賴女性至鉅，繼續在政壇打混，不面對、不解決本身性平意識上貧瘠、闕如的問題，有朝一日被性平意識的怒氣反彈力量解決，將是理所當然，沒什麼好訝異的。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法