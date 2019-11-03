雙帥對決 立委選將吳怡農、蔣萬安市場拜票

2019-11-03 05:30:00

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市立委選舉第三選區（中山、北松山）有國民黨立委蔣萬安爭取連任，民進黨參選人吳怡農強勁挑戰，二男高顏值被喻為「雙帥對決」，他們昨天都到市場掃街拜票，綠營樂觀自評為十年來最有機會翻轉，蔣萬安也審慎以對，兩人都有意近日找黨內大咖站台；台灣民眾黨立委參選人何景榮昨晚則合體市府副發言人、「學姊」黃瀞瑩到夜市拉抬選情。

民眾黨參選人何景榮 找學姊助陣

昨天是二○二○年總統及立委大選前倒數第七十天，吳怡農一早由同黨市議員梁文傑陪同到濱江市場拜票，吳怡農團隊出發前發送「農」字胸章的限量文宣品，吸引支持者起大早排隊領取，甚至有遠從新北市汐止來的粉絲，當吳怡農走進市場掃街，攤商送上菜頭祝福好運，婆媽對他高喊「好帥」。

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吳怡農說，九月四日接受黨部徵召參選，要更用功、更打拚選情；媒體提問這個選區被視為總統級戰區，他如何拚？是否找前行政院長賴清德輔選？吳回應，從黨中央到在地議員、里長，及跨選區的前輩都互相拉抬，當然希望有賴清德力挺；梁文傑表示，此選區長期以來藍大於綠，吳怡農的學經歷俱佳，出戰主要爭取中間及年輕選民，相信他做得到。

蔣萬安昨帶領團隊在草埔市場拜票，許多民眾見到他就開心上前問候、握手，氣氛熱絡；他受訪說，每次選舉選情都很緊繃，他更不能掉以輕心，會一雙手、一雙手地握，全力以赴；至於十七日競選總部成立當天是否邀國民黨總統參選人韓國瑜站台？蔣表示，已發邀請函，希望吸納各方力量，也希望重量級人士、黨內前輩都來加持。

何景榮昨晚由黃瀞瑩陪同到遼寧夜市掃街拜票，一起大啖夜市美食、開直播閒話家常，期間，何景榮不斷評論蔣萬安的外表帥氣，宣示要打敗蔣。

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