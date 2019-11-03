台中》25綠議員做後盾 將進入巷弄之戰

民進黨中市黨部推動市議員成立挺小英及立委參選人後援會，要催票、催票、催票。（記者蘇金鳳攝）

2019-11-03 05:30:00

〔記者蘇金鳳／台中報導〕為了喚起綠營選票，民進黨除了請黨籍市議員掛上小英及立委參選人看板，更建議成立挺小英及立委後援會，藉著市議員更深入基層的能力，將綠營支持者全部「撩起」，此亦是首次總統及立委選舉市議員全部跟著一起動員打拚的選舉。

此次選舉雖然看起來小英聲勢大好，但是為了不讓基層綠營掉以輕心，民進黨台中市黨部及小英中市競總選戰步驟，將進入巷弄之戰。除了請市議員掛上與小英合照的看板外，黨部還請市議員儘量成立挺小英與立委參選人後援會。

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市黨部主委何明杰表示，每一位市議員都有一定的支持者，並受到支持者信任，而且相當深入基層社區的選民，這些市議員的支持者，並不是黨部或者競總有辦法動員，而是基於對市議員的支持而參與活動。

何明杰表示，因此市黨部便建議市議員成立挺小英及立委參選人後援會，中市黨籍市議員有廿五位，若每個都成立就有廿五個；另外，廿五位市議員都已掛上與小英合照的競選看板。

何明杰表示，市議員江肇國、蔡耀頡及周永鴻等人已成立挺小英及立委參選人後援會，明天則有謝明源、陳世凱、曾朝榮三個市議員的挺英後援會，九日有張家銨、十日邱素貞，未來還有其他市議員會陸續成立。

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