台中》砂石車撞死祖孫 選將開防撞支票

2019-11-03 05:30:00

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市日前發生砂石車撞死祖孫兩人的悲劇，立委沈智慧與市議員李中、黃馨慧二日出席兩人的告別式。對於祖孫同日遭逢不幸，只留下單親媽媽一人的憾事，沈智慧說，她將在立法院提出法律修正案，要求大型車輛強制加裝防撞的安全系統，遏止類似事件重演。民進黨第五選區立委參選人莊競程則表示，公路總局已要求自明年一月一日起，大型車加裝視野輔助系統列為汽車定檢項目，並在今年底前提供補助。

沈智慧也表示，依據案發路段監視器畫面顯示，肇事砂石車原本與機車同向直行，但到了路口時，砂石車欲右轉，車頭撞倒機車，祖孫倆倒地被輾過車底，砂石車在撞到人之後，仍將祖孫倆拖行十四公尺遠，令人髮指。

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莊競程則表示，公路總局正推動大型車加裝視野輔助系統，並自明年一月一日起，將針對大客車與大貨車等大型車加裝行車視野輔助系統，列為汽車定檢項目，今年底將補助安裝基準型、標準型、環景型，補助上限四千元，簡易型補助上限一千元。希望大客車及大貨車業者及駕駛都能遵守規定，防止憾事再度發生。

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