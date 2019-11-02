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太陽花國賠 市警局長陳嘉昌要上訴 周倪安反擊︰曾提懲處 就已承認執法過當

前立委周倪安（左）昨召開「揪出台灣暴警」記者會。（台聯提供）

前立委周倪安（左）昨召開「揪出台灣暴警」記者會。（台聯提供）

2019-11-02 05:30:00

〔記者彭琬馨／台北報導〕台北地方法院週三針對太陽花學運國賠案，判處台北市警局須賠償台聯前立委周倪安等人共約一一一萬元，北市警局長陳嘉昌表示將提出上訴。周倪安與台聯文宣部主任潘厚勳昨召開記者會，質疑時任警政專員的陳嘉昌，若認為警方執法合理，為何當時要提出懲處名單？提出懲處名單，顯示警政高層承認警方在三二四流血事件中執法過當。

周倪安與潘厚勳昨天召開「揪出台灣暴警，台灣不是一國兩制下的香港」記者會，呼籲政府揪出暴警，恢復其他非暴力警察們的名譽，別讓轉型正義淪為口號。

周倪安批評，民進黨政府已執政三年多，卻未對三二四行政院流血事件進行重啟調查的程序，質疑民進黨是否有意要揪出暴警，恢復其他非暴力警察們的名譽？讓全國民眾信任警察的執法。

周倪安強調，她擔任立委期間，時任警政專員的陳嘉昌曾到辦公室提出懲處名單，她認為此事不是要懲處誰，而是要揪出暴警、對人民公開道歉，負起相關責任，這份懲處名單最後不了了之，但也意謂著警政署高層承認三二四行政院流血暴力事件，警方有犯意。

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