特勤私菸案開庭 張恒嘉：逃漏稅的是華航

北院開庭偵查特勤私菸案，張恒嘉訊後步出法院。（記者王藝菘攝）

2019-11-02 05:30:00

〔記者張文川／台北報導〕台北地院昨審理國安特勤私菸案，傳喚時任總統府侍衛室少校軍官吳宗憲、張恒嘉進行準備程序，兩人仍維持先前的無罪答辯。張恒嘉強調，本案的納稅義務人是擅自銷售未稅菸品的華航公司人員，他無意圖利他人，專機入境前他休假，他沒有派車、借車，也不是他下達電話紀錄。

吳宗憲昨當庭未補充新辯詞，張恒嘉則指出，國安人員並非本案的納稅義務人，而是華航，他向華航人員訂菸時，沒人告知應繳稅、補稅，他主觀認知沒逃漏稅，也不知華航有沒有繳稅。

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張恒嘉否認觸犯貪污治罪條例的以公務車裝載漏稅物品罪，也沒圖利，訂菸與侍衛室法定職責無關。

張恒嘉的辯護律師游儒倡主張，依菸酒稅法，九二○○多條從華膳空廚保稅倉庫運至停機坪的菸品，一離開倉庫就視為「進口」，因此逃漏稅的是擅自銷售未稅菸的華航。

吳宗憲的律師說，本案是依國賓禮遇條例通關，享有豁免通關的稅則，不適用一般通關「每人一瓶酒、一條菸」的免稅上限；桃園市財政局裁罰華航六百萬元，也可佐證此案的納稅義務人是華航。

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