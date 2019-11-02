退休副教授在中被失蹤 陸委會：未獲通報

陸委會。（資料照）

2019-11-02 05:30:00

〔記者鍾麗華／台北報導〕台師大國際人力資源發展研究所退休副教授施正屏去年八月在中國失蹤，至今已一年三個月，對此，陸委會昨表示，經洽刑事局了解，中方並無向我方進行人身自由限制通報。若中方確有限制施的人身自由，應向我方進行通報，同時也應基於人道考量，同意家屬前往中國大陸探視，並保障其在中相關司法權益。

據了解，施正屏失蹤消息曝光後，不少關心電話湧入施家，但家屬對外仍宣稱施「在中國做研究，人很好」。另有消息指出，施因國安理由被關押在北京，已遭判刑三、四年；但施的友人表示並未聽聞，無法證實是否被判刑。

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不過，有與家屬熟識的台商透過管道詢問，證實施被關押，北京軍方與國安人員還特別提醒「不要再多問」。因此，也有友人臆測，施失蹤時間與他的評論文章有「時間上的巧合」，他曾論及中共解放軍將領遭「雙規」的事件，但這兩篇文章在網路上已被撤。

海基會與陸委會皆表示，將持續關注本案，若家屬有任何需求，將會尊重並配合家屬意願，提供必要協助。海基會也呼籲中方，如有因案限制我方民眾人身自由情況，應依照雙方協議，即時通報案由、關押地點及案件進度，並協助安排家屬探視及律師會見，確保其合法權益。

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