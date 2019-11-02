歐議會友台小組︰助台洽簽投資協定

歐洲議會友台小組主席凱勒（右二）昨率訪問團成員與媒體座談。（記者方賓照攝）

2019-11-02 05:30:00

〔記者彭琬馨／台北報導〕歐洲議會友台小組主席凱勒昨率訪團成員與媒體座談。二度訪台、擔任歐洲議員已廿年的凱勒，被問及台灣如何提升自我國際能見度時強調，最重要的是讓政策決策者來到台灣、了解台灣特殊的議題；凱勒並說，從這個觀點來看，他認為「台灣是成功的」，許多外交政策的年度報告中，都有納入台灣觀點。

台歐理念相近 台灣可利用此優勢強化關係

凱勒昨在外交部發言人歐江安陪同下，於訪台最後一天與媒體見面，同行的還有裴尼斐、羅爾森、安格魯、席卡茲及法寇斯等六位跨黨派歐洲議員。訪團強調，與台灣理念相近，洽談許多議題相對輕鬆；凱勒更說，在此區域內理念相近的亞洲國家不多，台灣可利用此優勢強化對歐關係。

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歐洲議會上月中與德法英等歐洲國會友台小組共同組成福爾摩沙俱樂部，以強化挺台力道。被問及未來如何透過此平台推動歐盟與台灣連結時，凱勒表示，他們身為國會議員，雖無法扮演協商角色，但未來會透過此一平台，持續鼓勵行政部門與台灣洽簽雙邊投資協定（ＢＩＡ），這也是目前正討論的具體項目之一。

由於台灣假新聞問題嚴重，也有從極權國家散布不實資訊的問題，對此凱勒建議，第一步是要讓民眾意識到「資訊戰」的問題；他舉例指出，歐洲經歷二○一四年克里米亞危機和現在的烏克蘭東部問題後，歐洲大眾對假新聞已較有認知，接下來要能進行事實查核，民眾必須學會再次查證的能力。同行的裴尼斐則說，大眾意識到資訊戰的事實很重要，但國家層級也應有規範準則；他並以義大利為例強調，義大利已立法禁止外國提供政治獻金。

至於台灣在歐洲唯一友邦梵蒂岡與台灣的關係，凱勒說，他不能代表梵蒂岡發言，但他相信梵蒂岡不會屈從中國的特定壓力。

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