總統連署今截止 呂：會坦然面對結果

前副總統呂秀蓮（左）昨召開「弊案與政策賄選，民進黨視而不見？」記者會。（記者陳鈺馥攝）

2019-11-02 05:30:00

〔記者陳鈺馥、黃欣柏、陳昀／台北報導〕二○二○總統、副總統選舉連署今截止，總統選舉被連署人、前副總統呂秀蓮昨指出，她審慎樂觀，無論連署結果如何，都會坦然面對，會聽天命。

以連署方式參與二○二○總統、副總統選舉者，依中選會規定，應繳交一百萬元保證金登記為被連署人，並於今下午五點半前送交廿八萬三八四份以上連署書。中選會將在十三日前公告連署結果。

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據中選會公告，本次有八組人馬登記為正副總統被連署人，包括本名黃多玉的釋悟善禪師與其搭檔張幼薇、前槍擊要犯藍信祺與其搭檔胡宗偉、國家改革促進會理事長曾坤炳與其搭檔黃源誠、中國紅色統一黨黨主席黃榮章與其搭檔柯振榮、新黨黨員楊世光與其搭檔陳麗玲、前副總統呂秀蓮與其搭檔彭百顯、王堯立與其搭檔江丁威、梅峯與其搭檔張建富。

呂秀蓮昨召開「弊案與政策賄選，民進黨視而不見？」記者會，批蔡英文總統執政經濟表現差，指前總統陳水扁和她擔任副總統時代，經濟成長率四．九％，蔡政府執政經濟成長率僅二．四％，連扁的一半都不到。呂也批韓國瑜靠一句「發大財」當選，現在高雄鐵門拉下來關門店家更多，摩天輪是要發展色情產業，沒有夫妻會每天上摩天輪；她呼籲，真正要發展的是大「才」，而不是大「財」。

新黨總統被提名人楊世光昨公布連署結果指出，很遺憾連署未達規定目標的四成，他不會向中選會遞交連署書。

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