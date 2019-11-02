網傳李旻蔚、蔡英文合照文宣 民進黨籲撤除

民進黨天王出馬，前行政院長賴清德（中）陪著新人張銘祐（右）掃街拜票。（記者翁聿煌攝）

2019-11-02 05:30:00

〔記者周湘芸、翁聿煌、俞肇福／新北報導〕民進黨籍市議員李余典女兒李旻蔚代表台灣民眾黨參選新北市第三選區立委，挑戰現任的余天，近來網路流傳李旻蔚與蔡英文合照的文宣，民進黨中央黨部昨發布聲明，強調余天是蔡英文及民進黨唯一支持的參選人，呼籲李旻蔚團隊或支持者立即撤除該張文宣照。李旻蔚表示，區域立委應選賢與能，而非黨派選擇，網路的文宣是支持者製作、轉發，非團隊製作。

民進黨︰唯一支持余天

聲明指出，歡迎他黨立委參選人表態支持蔡英文，但不應出現不符事實、也未獲授權的文宣物品，此舉恐已違反公職人員選舉罷免法與刑法等相關刑事責任；余天則說「直接用台灣民眾黨主席柯文哲有什麼不對呢？怎麼會用小英（合照）」，讓人覺得奇怪。

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賴清德陪張銘祐拜票

另外，民進黨提名參選新北市第十二選區的賴品妤，昨由無黨籍立委林昶佐陪同到汐止區力行市場掃街；賴品妤說，她和林昶佐以前是「老闆員工」，現在是選戰「夥伴戰友」，未來若一起進入國會成為同事，一定也能合作無間。

同樣是新人、參選第十一選區（大新店）的張銘祐，則是由前行政院長賴清德陪同到建國路黃昏市場拜票，賴清德向民眾掛保證，推薦張銘祐是民進黨年輕參政的強棒。

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