基市府組織改造 挨批業務變混亂

2019-11-02 05:30:00

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市政府九月進行市府組織改造，被多名市議員批評化簡為亂，指辦會勘時，各單位代表推來推去，甚至「放鴿子」；基隆市長林右昌致歉表示，公務員的態度很重要，會要求第一線的公務員改進。

林右昌致歉︰要求第一線改進

親民黨議員莊錦田說，市府組織調整後，市府宣導不足，民眾搞不清楚，造成許多不便與困擾；無黨籍議員張耿輝、林旻勳、童子瑋也批評承辦人異動大，找不到人，張耿輝說，議員都找不到人，民眾會搞得清楚嗎？林旻勳說，會勘後決定在八月底完工的碇內吊橋改善，承辦人調走了，現在是「你推我，我推你」。童子瑋則說，日前辦理騎樓會勘，現場也是各單位推來推去，讓民眾很傻眼。

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國民黨籍的議長蔡旺璉說，市府局處異動多，承辦員搞得焦頭爛額，市民無所適從，市府應加強宣導，向民眾說明清楚。

林右昌表示，調整局處後的業務範圍若分不清楚，就由市長、副市長、秘書長來協調，並且指定誰承辦、誰協辦，他致歉外也保證不會再發生類似情況。

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