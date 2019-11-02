韓藐視議會市民 黃捷轟快點辭職下台

2019-11-02 05:30:00

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市長韓國瑜請假拚選舉，市議會爆發流血衝突，時代力量議員黃捷質疑韓國瑜是落跑市長，不願意銷假來議會報告，卻由副市長葉匡時擔任職務代理人，重要政策無法決行，造成市政空轉三個月，她砲轟韓國瑜藐視議會、藐視市民，應該快點辭職下台。

黃捷表示，高雄市長韓國瑜上任所編的第一本總預算付委審查，韓卻不願意像之前見AIT主席一樣銷假來議會報告，而是由副市長葉匡時擔任他的職務代理人來議會報告。黃捷指出，這本預算包含韓國瑜拋出來的青年政策、愛情產業鏈、賽馬產業，這些政策要怎麼實現，都需要市長表態，如今市長不在，葉副市長也只是職務代理人，重要政策根本無法決行，這三個月不又是讓市政繼續空轉？

請繼續往下閱讀...

黃捷質疑韓不進議會報告的行為，不但沒有負起市長應有的責任，更是愧對市民，既然無心經營高雄，應快點辭職下台，不要繼續戕害高雄市民！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法