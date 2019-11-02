2019-11-02 05:30:00

民進黨的討厭度還是高於國民黨，何故？派系。

國民黨也有派系，怎麼就不會那麼張牙舞爪的感覺？因為在野黨的緣故，不若執政黨會吸聚焦點以及能量，一言一行皆動見觀瞻。特別是在選舉前的造勢和遊行，因為動員頻繁，因為樁腳要展現派系能量給頭人看，因為派系頭人要鋪陳派系作為證明自己存在價值。

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所以，一場場的動員，一回回的選舉，只為將派首推向頂峰！

那才是派首組建派系的目的，也是地方自治選舉活動中，政黨由上而下一層層公職人員甄拔出來以控制掌握行政機關與議會的手段。執政黨是怎樣執政的？政黨的理想要如何實踐？

派系藏在政黨裡，有力人士藏在派系裡。是分贓政治？在很輕跟很重之間，不過，分贓重的，人民厭惡。如家族政治，像屏東蘇家跟黨中央叫板，就讓人頭上一個洞。

叔叔已是立法院長，姪子力爭不分區立委，太太也要選屏北立委，蘇家三傑一門忠烈，或可組黨團。

這樣積極佈建家族勢力，黨的好感度不雪上加霜？（資深記者黃明裕）

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