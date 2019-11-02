加持蕭美琴 總統︰花蓮最努力立委

總統蔡英文（右）到花蓮關心蘇花改進度，表示對蕭美琴（左）在花蓮的選情有信心，相信會順利連任。 （記者王峻祺攝）

2019-11-02 05:30:00

〔記者王峻祺、游太郎／花蓮報導〕總統蔡英文昨到花蓮關心蘇花改進度，並在立委蕭美琴陪同下探視原住民文化健康站的部落長者，對蕭美琴的選情相當關心。蔡英文表示，蕭美琴在花蓮的努力有目共睹，相信會得到很多花蓮人的支持，順利連任。

小英到花蓮 關心蘇花改進度

針對花蓮立委選情，地方上傳出前縣長傅崐萁可能出馬角逐？蔡總統說，沒辦法評論國民黨或其他對手，在這次選戰要以誰上場或做什麼樣的調整，但民進黨對自己的參選人很有信心。

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讚美蕭服務認真 相信會順利連任

蔡英文說，蕭美琴長期在東部服務，尤其對花蓮的努力大家有目共睹，花蓮鄉親非常喜歡她，尤其常關注每個生活面向的照顧，相信是花蓮有史以來最努力的立委，一定會得到很多花蓮人的支持，順利連任。

蕭美琴說，花蓮一直被認定對民進黨而言，是非常艱困的選區，但是這幾年來，體會到一步一腳印認真踏實，會做事也最實在！相信以這樣的精神，有信心能持續獲得花蓮鄉親的認同。

她說，對手是誰？從來不會她改變認真踏實的腳步，努力認真讓鄉親看的到，就有信心能贏得大家的支持。其實花蓮政壇謠言很多，自已的個性比較直來直往，不會跟著這些謠言走，將會堅持做事風格，持續走自己的路，承擔大家對她的期待。

明年一月五日 蘇花改全線通車

針對蘇花改通車問題。蕭美琴也提及，蘇花改若早一天通車，東部鄉親就早一天有一條更安全回家的路，在工程團隊努力下，明年一月五日蘇花改將全線通車，期待道路中斷不再是花蓮人的日常。其餘十年前政府沒有規畫改善的路段，也爭取到全數改善，相關評估工程都已啟動。

據了解，蕭美琴競選總部預計本月廿三日成立，屆時總統蔡英文可能會再到花蓮，為她輔選站台拉票；國民黨提名的花蓮縣立委參選人黃啟嘉，近日則勤跑基層，縣黨部也全面備戰，加速開啟各鄉鎮輔選列車。

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