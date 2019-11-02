朱立倫宜蘭輔選呂國華 攤商贈豬腳

國民黨前主席朱立倫（中）昨到宜蘭為黨籍立委參選人呂國華（左）輔選，吳姓豬肉攤商（右）熱情送上豬腳。（記者張議晨攝）

2019-11-02 05:30:00

〔記者張議晨／宜蘭報導〕距離下屆總統、立委選舉剩下六十九天，國民黨宜蘭縣立委參選人呂國華，昨請來前黨主席朱立倫站台，陪同呂到宜蘭市綠九市場拜票；呂國華愛跑馬拉松，吳姓豬肉攤商熱情送上新鮮「豬腳」，鼓勵呂勤走基層，因為「腳很會跑」、「跑得快」。

下屆立委選舉，宜蘭縣目前宣佈參選的，有呂國華、民進黨現任立委陳歐珀，以及退出國民黨，並與台北市長柯文哲結盟，以無黨籍參戰的縣議員黃定和。

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朱立倫昨抵達綠九市場，陪同呂國華掃街拜票，朱還入境隨俗穿上圍裙，當場賣起鯊魚煙；也有攤商送上菜頭，祝福呂國華討個「好彩頭」。呂國華愛跑馬拉松，也有豬肉攤商熱情送上「大豬腳」，希望呂選上後，為民眾服務。

為何送豬腳？吳姓攤商說，呂國華愛爬山、愛跑步，豬腳代表腳很會跑、「跑得快」，希望呂勤跑基層，選前說到的事情要做得到。

宜蘭縣爭取鐵路高架多年，最近盼到曙光，中央將朝宜蘭、羅東優先段先做，預計下週三進行可行性評估審查；另，陽大附醫也將進入二期工程計畫。朱立倫、呂國華到場現勘，將陽醫一期工程列入朱擔任行政院副院長任內政績。朱立倫說，希望國民黨總統、立委勝出，只要重返執政，兩大政策都能盡快完成。

朱立倫被問到是否要接任韓國瑜競選總部主委，仍未具體回應，重申「主委人選」每任黨主席都有責任；至於接任意願高低，他說：「不回答假設性問題。」

另，趙少康建議國民黨不分區立委「夢幻名單」，將吳敦義、馬英九、朱立倫列入，分別排十五、十七、十九名，為政黨票催票。朱立倫說，這名單有利有弊，民眾想看的是多給年輕人機會，多培養未來養戰將及縣市長，這比較好。

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