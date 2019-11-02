小英台南競總 打造寵物友善空間

小英台南競選總部打造成寵物友善空間。 （記者蔡文居攝）

2019-11-02 05:30:00

〔記者蔡文居／台南報導〕蔡英文台南市競選總部昨天「開箱」介紹號稱全台最友善、最有質感的競選總部。小英台南競總發言人蔡麗青表示，這次的主軸是「寵物友善，台南共好」，歡迎市民攜家帶眷，與毛小孩一起來了解台南的美好，競選總部也將會邀請總統帶第一家庭的「蔡想想」來台南與大家見面。

蔡麗青說，為了讓競選總部更平易近人，將競總打造成寵物友善的空間，並預告接下來在這裡也會舉辦「狗聚」、「貓聚」。

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小英台南競選總部為了彰顯台南是六都綠能發電最充沛的城市，競選總部也提供手機充電休息的地方，電力來源是屋頂的太陽光電，希望藉此推廣小英總統的綠能政策。

蔡麗青強調，小英總統是位愛毛小孩的人，競選總部接下來將邀請總統帶「蔡想想」來台南，向民眾說明政府動物保護政策，你我手中的一票，可能決定流浪動物未來的命運。所以在二○二○，台灣一定要贏，才能一起守護這個對萬物友善的城市。

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