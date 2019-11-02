賴香伶列不分區？柯文哲點頭但未答

2019-11-02 05:30:00

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨，目標則放在立法院，盼成為第三大黨，外界關心民眾黨不分區名單，台北市議員戴錫欽昨在議會總質詢時，問柯北市勞動局長賴香伶是否為不分區人選，柯文哲大力點頭但未回答，讓在場官員哈哈大笑，但柯則說還需要面試，也要尊重當事人意願，對此賴香伶表示，她仍以市政優先。

戴錫欽問柯，北市副秘書長陳志銘是否為不分區立委人選？柯答不是，戴又問現場官員是否有不分區人選？柯則答僅一位而已，還沒正式面試。戴錫欽追問是否是賴香伶，柯則點頭，但強調須尊重當事人意願。柯文哲也說，不分區立委要在立法院能夠講話。

請繼續往下閱讀...

戴錫欽接著問現在市府顧問蔡壁如是否也在不分區名單內？柯回應，蔡壁如等於是傳真機，但要在哪傳還在想，所以不一定要擺在立法院。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法