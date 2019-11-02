《2020立委選情初探（台中第三選區）》老將楊瓊瓔、新秀張睿倉夾擊 洪慈庸拚突圍

台中市副市長楊瓊瓔（右二）挾市府行政資源，捲土重來參選立委呼聲很高。（記者歐素美攝）

2019-11-02 05:30:00

記者歐素美／選情分析

台中市立委選舉第三選區（后里、潭子、大雅、神岡）現任無黨籍立委洪慈庸，面臨國民黨前立委、台中市副市長楊瓊瓔捲土重來挑戰，半路又殺出「程咬金」，台灣民眾黨提名大雅區上雅里里長張睿倉參選，腹背受敵，希望能全力突圍，成功連任。

退出時代力量 洪慈庸以無黨籍爭連任

洪慈庸原為時代力量立委，本屆因公民力量崛起，加上民進黨前台中市長林佳龍的提攜，一舉打敗老將楊瓊瓔，坐上立委寶座，隨著時代力量路線的歧異，她退黨以無黨籍身分參選，除民進黨持續禮讓支持外，還與同樣參選立委的無黨籍林昶佐與台灣基進黨陳柏惟組成抗中保台「前線」聯盟，爭取連任。

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前立委楊瓊瓔 參選「復仇」幾已成定局

前立委楊瓊瓔，目前擔任台中市副市長，雖遲未宣布辭職、投入立委選舉，但其捲土重來、參選「復仇」幾乎已成定局，只是時間早晚。楊瓊瓔擁有市府行政資源，捲土重來呼聲很高，洪慈庸則在民進黨中央執政作球加持下，爭取各項地方建設，也頗獲選民認同，「兩個女人的戰爭」在檯面下早已煙硝四起。

披民眾黨戰袍 里長張睿倉爭取年輕選票

不料，台灣民眾黨日前提名大雅區上雅里里長張睿倉參選第三選區立委，張原為國民黨中市議員吳顯森助理，政黨色彩偏藍，但其年齡與洪慈庸相近，原本支持洪的柯文哲，目前是台灣民眾黨主席，張在柯加持下，恐衝擊洪慈庸的年輕選票，洪爭取連任之路腹背受敵，能否突破藍白夾殺勝選，頗為艱辛。

立委洪慈庸面臨國民黨及民眾黨夾擊，連任之路艱辛。（記者歐素美攝）

大雅區上雅里長張睿倉（左）獲台灣民眾黨提名參選台中市第三選區立委。（記者歐素美攝）

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