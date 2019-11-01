美駐巴拉圭大使出席台灣晚宴 吳釗燮：台巴美有共享價值

外交部長吳釗燮訪問南美友邦巴拉圭，在當地主持晚宴，巴拉圭外長里巴斯（左三）率次長出席，美國駐巴拉圭大使麥克倫尼（Lee McClenny，右二）亦出席。（圖：取自外交部推特）

2019-11-01 05:30:00

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部長吳釗燮正訪問我南美洲友邦巴拉圭，上月三十日晉見巴國總統阿布鐸，並與巴拉圭外長里巴斯會面 。吳釗燮在當地主持晚宴時，里巴斯率次長出席，美國駐巴拉圭大使麥克倫尼也參與。吳說，在區域政治和共享價值上，台灣、巴拉圭和美國三方理念一致，「真是太好了！」

吳釗燮三十日晉見阿布鐸，並與里巴斯會面。阿布鐸會後在個人推特上公開表示他接待了中華民國（台灣）外長；巴拉圭外交部推特也發布吳釗燮與里巴斯會面、及晉見阿布鐸總統等行程，並提及巴拉圭和台灣同意擴大雙方在運輸、基礎設施和農業生產方面的貿易投資。

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台灣在南太平洋剛失去兩邦交國，為鞏固南太邦交，外交部政次徐斯儉預定於十一月五日到七日訪問吐瓦魯，將會見新總理那塔諾等高層。外交部也證實，諾魯新任總統和吐瓦魯新任總理初步規劃十二月中旬來台訪問。

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